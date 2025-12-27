Al termine del match pareggiato 1-1 a Udine, la nota del club biancoceleste: “Continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore: chiediamo rispetto”. Nessun tesserato ha rilasciato dichiarazioni post gara. L'irritazione della Lazio per il tocco di mano di Davis prima del gol dell'Udinese: dopo la revisione al var la rete è stata convalidata UDINESE-LAZIO 1-1, LA CRONACA

Lazio in silenzio stampa dopo il pareggio di Udine. L’1-1 del Blueenergy, con il pareggio dell’Udinese firmato da Davis al quinto minuto di recupero, ha lasciato amarezza nel club biancoceleste, che subito dopo la fine del match ha pubblicato una nota spiegando i motivi della decisione. “Continuiamo a registrare -si legge- una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione”. Nessun tesserato, Sarri compreso, ha rilasciato dichiarazioni post gara.

Udinese-Lazio, il tocco di mano sul gol di Davis A creare irritazione nel club laziale, la dinamica del gol convalidato nel recupero all’Udinese, per un tocco di mano di Davis prima della conclusione che porta all’1-1. L’azione è stata controllata dal var ma alla fine la decisione dell’arbitro Colombo (con Gariglio al var) è stata quella di convalidare la rete dell’attaccante inglese dell’Udinese. Il club biancoleste, su propri canali social, ha poi pubblicato video degli episodi discussi di questa stagione. Già a fine novembre, dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan, la Lazio aveva scelto il silenzio stampa.

