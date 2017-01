Roma, super Fazio. E' difesa da Scudetto...

Lo chiamano il Comandante, oppure Generale: "Quando la palla mi sorpassa guardo indietro e vedo lui". Sospiro di sollievo: "Sono più tranquillo". Parola di Palmieri. Elogi, parole di stima. E un solo soggetto: Federico Fazio, rivelazione della Roma e oro di Spalletti: "Lo volevo già quando ero in Russia". E visto che in Premier non giocava tanto vale prenderlo: "Ho chiesto io di farlo venire qui". Quattro milioncini e via, si chiude: prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione alla Sabatini, oggi la Roma se lo gode. Fazio-show. Uno che era stato preso per fare la riserva: "Capirai, quando gioca? C'è Vermaelen...". Già, Thomas. L'habituè dell'infermeria. "Gioca Fazio". Da lì, l'argentino non è più uscito (24 presenze e un gol in tutte le competizioni).

Difesa da Scudetto... - Pulito, ordinato, attento. "Fortissimo di testa!". In difesa ha giocato più di tutti: 1566 minuti. Gerarchie cambiate ora, da rincalzo a titolare. E retroguardia blindata per la Roma: nelle ultime 6 gare, infatti, Manolas&co hanno subito solo 2 reti, contro le 16 delle 14 partite precedenti. Miglioramenti, passi in avanti che consacrano i giallorossi. Ora la lotta Scudetto si riapre, specie dopo la sconfitta della Juve a Firenze. Roma a -1. Merito di Fazio e dell'insieme. Del gruppo. Anche di Spalletti, capace di lavorare attentamente sulla fase difensiva. Allenamenti specifici e tiri verso la porta che si riducono sensibilmente (da una media di 4.7 a 3.7). Come la percentuale di parate. Uniti verso lo Scudetto, vero Generale? "Non siamo inferiori a nessuno! Dobbiamo continuare così. Dipende da noi". Parole da leader.