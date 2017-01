La Juve è tornata: Dybala-Higuain, Lazio annullata

Gonzalo non perdona - Higuain non vuole essere da meno rispetto a Dybala. Dopo appena 11 minuti raggiunge il compagno nel tabellino dei marcatori. Il Pipita non perdona: al primo pallone giocato in area di rigore, il bomber bianconero la mette dentro. Spietato. Al 16' arriva un cross dalla destra di Cuadrado, Higuain brucia il tempo alla retroguardia della Lazio, sbuca alle spalle dei difensori e appoggia in porta. Gonzalo va in gol per la quinta partita consecutiva in campionato, con un totale di sette gol (rete numero 13 in questa stagione di Serie A). Numeri da paura. La Juventus si porta sul 2-0 e chiude senza problemi il primo tempo con il doppio vantaggio.