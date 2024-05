Per la trasferta di Roma Allegri deve rinunciare ad Alex Sandro, fermato da un sovraccarico al soleo della gamba destra. Non partirà sabato per l'Olimpico, dove invece dovrebbe esserci Kenan Yildiz. Il turco venerdì 3 maggio ha svolto un allenamento personalizzato, ma non preoccupa lo staff bianconero

Visitato nella mattinata di venerdì 3 maggio dallo staff medico della Juventus, Alex Sandro si è fermato a causa di sovraccarico al soleo della gamba destra e non partirà con il resto della squadra per Roma. Un elemento in meno per Allegri in vista della difficile trasferta all'Olimpico contro la squadra di Daniele De Rossi, a caccia di punti per un posto nella prossima Champions.