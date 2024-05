Il calendario della 35^ giornata di Serie A

Da venerdì 3 a lunedì 6 maggio su Sky e in streaming su NOW la trentacinquesima giornata di Serie A, con 3 gare in co-esclusiva. Venerdì 3 e sabato 4 maggio, in occasione del 75^ anniversario dalla tragedia di Superga, Sky ripropone le produzioni originali della serie #SkyBuffaRacconta in memoria di Erno Egri Erbstein e Storie di campioni: il Grande Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 3 a lunedì 6 maggio, appuntamento con la trentacinquesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 in campo Torino-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45 tocca a Sassuolo-Inter, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre la domenica alle 12.30 va in scena Cagliari-Lecce, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.