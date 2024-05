Daniele Rugani a processo per guida in stato d'ebbrezza. Lo riporta La Stampa. Secondo il quotidiano torinese i fatti risalirebbero alla scorsa estate, quando il difensore della Juventus sarebbe stato fermato dalla polizia a Torino alla guida della sua Maserati. Un controllo che avrebbe rivelato un tasso alcolemico di 1.54 grammi di alcol per litro di sangue, tre volte superiore al limite consentito. Per Rugani, denunciato a piede libero, è scattato subito il ritiro della patente. Avrebbe potuto chiudere la vicenda pagando una multa di 5mila euro (la sanzione inflitta dal giudice con il decreto penale di condanna, che gli avrebbe evitato il processo e avrebbe portato all’estinzione del reato dopo due anni, con fedina penale nuovamente pulita). Ma avrebbe deciso di opporsi con l'intenzione di chiedere la messa alla prova per scontare la pena con lavori di pubblica utilità. Richiesta respinta dal giudice nella giornata di giovedì 2 maggio, in quanto presentata fuori tempo massimo. Da qui il processo: la prossima udienza è in programma il prossimo 23 maggio.