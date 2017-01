Juventus, Rugani: "Milan? Vogliamo la rivincita"

Una settimana iniziata con la vittoria sulla Lazio e che proseguirà con una nuova sfida al Milan di Montella, prima dell’appuntamento di domenica in Serie A contro il Sassuolo. La Juventus lavora a Vinovo e attende di tornare in campo per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro i rossoneri. Una sfida importante contro un grande avversario da affrontare al massimo e con le pedine migliori. Daniele Rugani lo sa e lo sottolinea nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della tv ufficiale del club: "Senza dubbio contro il Milan vogliamo la rivincita - ha detto il difensore a Jtv - la partita di campionato e quella di Doha ci hanno lasciato l’amaro in bocca, quindi vogliamo assolutamente vincere mercoledì".



Dalla Lazio al Milan - "Contro i biancocelesti abbiamo dimostrato quello che dice la nostra storia, che la Juve non sbaglia due partite di fila. Quello di Firenze è stato un passo falso che ci ha fatto bene e lo abbiamo dimostrato contro la Lazio. Gli attaccanti hanno fatto un grande lavoro, sacrificandosi e aiutando molto nella fase difensiva per poi mettere tutta la loro qualità tecnica in zona gol. Ora sappiamo che stiamo per entrare in una fase cruciale della stagione, in cui conteranno sia il lavoro fisico che quello mentale - che è fondamentale il secondo perché davanti abbiamo mesi complicati in cui dovremo essere solidi per continuare a crescere e migliorare".



Sulle avversarie - "Chi temo in Serie A? Roma e Napoli sono squadre pericolose, i giallorossi forse è un po’ di più visto che hanno trovato una grande solidità difensiva. Tornando a noi, sappiamo di dover crescere anche tecnicamente per arrivare in fondo a competizioni come la Champions League: il segreto sta nel volersi sempre mettere in discussione ed essere a disposizione. Poi i risultati arrivano", ha aggiunto Rugani.