Torino, stop Zappacosta. Avelar e Castan a parte

Per il Torino un’altra settimana complicata. Dopo la rimonta subita contro il Milan lunedì scorso, a Bologna domenica è arrivato un crollo inatteso, che ha complicato ancora di più le ambizioni europee della squadra di Sinisa Mihajlovic. L’assenza di Belotti si è fatta sentire e i granata non sono riusciti a pungere quanto ci si attendeva. Domenica prossima, alle 12.30, altra sfida decisiva: all’Olimpico di arriverà l’Atalanta di Gasperini.



Out Zappacosta - Il Torino FC ha ripreso oggi gli allenamenti in Sisport in vista della sfida di domenica prossima contro l'Atalanta. Il tecnico Mihajlovic ha suddiviso l’organico in due gruppi di lavoro: sessione defaticante e programma in palestra per i calciatori reduci dalla sfida di campionato di ieri contro il Bologna, partita a ranghi misti per gli altri elementi attualmente a disposizione. Lavoro specifico per Avelar, Castan e Molinaro. Terapie per Zappacosta - uscito a fine primo tempo a Bologna - in attesa degli esami strumentali, mirati a valutare l'entità dell'infortunio subito ieri riguardante il retto femorale della coscia destra. I granata torneranno in campo mercoledì pomeriggio: in calendario una sessione tecnico-tattica pomeridiana, a porte chiuse.