Evra, la Juventus saluta il "Leader col sorriso"

Un addio già ufficiale, Patrice Evra è un nuovo giocatore dell’Olympique Marsiglia. Intesa di un anno e mezzo con la squadra allenata da Rudi Garcia e tanta voglia di tornare a giocare con maggiore continuità. Un addio 'dolce' con la Juventus, che attraverso un messaggio sul proprio sito web ha voluto salutare così il terzino francese: "Quando, due anni e mezzo fa, Patrice sbarcò a Torino, si capì subito che alla Juventus non era arrivato un giocatore come gli altri. Esperienza internazionale, leadership, capacità di affrontare anche le sfide più importanti con il carisma che pochi calciatori possono vantare di possedere, sommate ovviamente a una grande classe in campo". Numeri importanti in bianconero, ma come sottolinea la Juventus anche molto di più: "I numeri da soli non sono sufficienti a raccontare Evra. Già, perché Patrice si è affermato fin da subito come uno dei leader dello spogliatoio. Un leader, si, ma sempre col sorriso: il suo ‘I love this Game’ è diventato una sorta di mantra, per tutti. Una perfetta sintesi del suo stile, del suo amore per il calcio e della sua voglia di dare il massimo, senza rinunciare mai a un pizzico di divertimento. Buona fortuna, Pat, e grazie di tutto".