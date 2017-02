Milan, allarme infortuni: anche Antonelli ko

Continuano le brutte notizie in casa Milan per Vincenzo Montella. Dopo l’infortunio di Mattia De Sciglio, out per un problema alla caviglia a causa del fallo subito da De Paul durante la sfida contro l’Udinese, anche Luca Antonelli ha dovuto interrompere l’allenamento odierno per un problema fisico. Inoltre, nelle scorse ore, lo stesso Milan aveva comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che Giacomo Bonaventura era stato sottoposto a Turku (in Finlandia) a intervento chirurgico per il distacco completo del tendine del lungo adduttore sinistro dall'osso e per il distacco parziale dei tendini di obliquo esterno ed interno. Un infortunio dietro l’altro, saranno quattro i mesi di stop per il centrocampista mentre il difensore dovrà restare fuori almeno 3-4 settimane.



Anche Antonelli ko - Un momento nero dal punto di vista degli infortuni, l’allenatore rossonero potrebbe perdere un’altra pedina della sua rosa in vista della gara contro la Sampdoria in programma domenica. Visti gli infortuni di Calabria e dello stesso De Sciglio, Antonelli era rimasto l’unico terzino sinistro disponibile oltre a Leonel Vangioni; ora sarà necessario capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, con tutto il Milan che si augura che lo stop possa essere soltanto una cosa di poco conto. Nelle prossime ore gli esami strumentali del caso chiariranno le cose con maggiore precisione.