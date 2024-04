Allegri: "Non fare le coppe non ci ha aiutato"

Stadio sold-out con tanti biglietti venduti all'estero. La Serie A è più attrattiva fuori che in Italia?

"Tutte le occasioni vanno viste come un'opportunità. Il calcio italiano può ancora crescere e chi comanda deve prendere decisioni per fare in modo che accada. Ci sono tre squadre in semifinale di Europa e Conference League, l'Inter ha disputato una buona Champions, ha fatto finale lo scorso anno. Non possiamo però sederci ad ammirare tutto, ma pensare a come sarà il calcio tra 5 o 10 anni"