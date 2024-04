Roma, Ndicka verso convocazione per Napoli

Evan Ndicka verso la convocazione per la sfida contro il Napoli, in programma domenica alle 18 al 'Maradona'. Il difensore ivoriano - che aveva accusato un malore in campo a Udine lo scorso 14 aprile - oggi è tornato ad allenarsi insieme ai compagni, dopo aver ricevuto l'ok da parte dei medici alla ripresa dell'attività agonistica

Evan Ndicka è tornato ad allenarsi insieme ai compagni a Trigoria. Il difensore della Roma, che aveva accusato un malore lo scorso 14 aprile durante la partita contro l'Udinese, ha lavorato in gruppo per tutta la sessione questa mattina. Le foto dell'allenamento sono state diffuse dal club sull'account X. L'ivoriano potrebbe essere convocato per la trasferta di Napoli, considerando anche le assenze di Llorente per squalifica e Smalling per infortunio. Difficile possa essere schierato dal primo minuto dopo due settimane di inattività, ma è sicuramente un'ottima notizia per De Rossi che avrà a disposizione un giocatore in più in mezzo alla difesa.