L'allenatore del Napoli ha presentato in conferenza stampa la sfida di domenica dei suoi azzurri contro la Roma: "Spero e mi auguro che venga fuori l'orgoglio perché giochiamo contro una squadra che è in un'ottima condizione". La squadra andrà in ritiro da questo venerdì sera: "Non è un ritiro punitivo, ma produttivo. È stata una scelta concordata con la società e io sono stato d'accordo"

Dopo circa 2 mesi, Francesco Calzona torna a parlare in una conferenza stampa di presentazione di una partita e lo fa in vista della sfida di domenica alle ore 18.00 tra Napoli-Roma. Match importante per gli azzurri che l’allenatore vuole preparare nel migliore dei modi. Per farlo, infatti, la squadra a partire da questa sera, venerdì 26 aprile, andrà in ritiro, che non sarà però “punitivo, ma produttivo” come ha spiegato lo stesso Calzona. "Abbiamo bisogno di stare insieme più tempo possibile. È stata una scelta concordata con la società e io sono stato d'accordo. A volte anche stare lontani dalla famiglia può andare bene per rendersi conto che in questo momento stiamo mancando da tantissimi punti di vista".

"Dobbiamo pensare partita per partita" Dopo la sconfitta contro l’Empoli, gli azzurri hanno la necessità di tornare a vincere: al momento, il Napoli è ottavo, a -3 dal settimo posto occupato dalla Lazio di Tudor. "Abbiamo buttato via tante occasioni per riagganciarci alla classifica. Ora – continua l’allenatore azzurro – non siamo in grado di fare progetti e dobbiamo solo pensare partita per partita". Impossibile fare progetti, testa dunque alla Roma, prossima avversaria: "Siamo anche nella condizione che il nostro futuro non dipende solo da no ma anche dagli avversari. Per questo ho chiesto ai ragazzi di pensare solo alla Roma e poi vediamo quello che viene fuori".



"Voglio una reazione d'orgoglio" Nelle ultime due partite giocate, il Napoli ha perso contro l’Empoli e pareggiato in casa contro il Frosinone. Serve una reazione d’orgoglio che Calzona si aspetta di vedere domenica: "Spero e mi auguro che con la Roma venga fuori l'orgoglio perché giochiamo contro una squadra che è in un'ottima condizione. Mi aspetto una grande partita sotto l'aspetto delle motivazioni e dell'orgoglio da parte della nostra squadra". Poi, sul suo futuro: "Le notizie che sento non mi disturbano assolutamente. Il lavoro deve essere messo in discussione e lo stesso per i giocatori: poi se non si rende è inevitabile che la società prenda provvedimenti per la prossima stagione". approfondimento Napoli, casting panchina: Conte, Gasp o Pioli...