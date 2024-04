Roma, emergenza difesa: a Napoli Huijsen dal 1'

La squadra di De Rossi - dopo aver conquistato i 3 punti contro l'Udinese - è attesa dalla trasferta di Napoli. Emergenza al centro della difesa: non ci saranno infatti Llorente (squalificato), Ndicka e Smalling. Occasione per vedere Huijsen dal 1'. Match in programma domenica 28 aprile alle 18 in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Nel video le ultime news con Angelo Mangiante

