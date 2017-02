Sampdoria, Giampaolo: "Vittoria prestigiosa"

"Siamo rimasti uniti" - "C’è stato tanto dispendio di energie per centrocampisti e attaccanti però il bello è stato che la squadra non si è disunita, abbiamo concesso qualcosa a giocatori di grande qualità e poi i nostri sostituti sono stati bravi perché hanno dato nuova forza ai giocatori già in campo, altrimenti non avremmo vinto. Muriel? E’ forte perché nell’uno contro uno è imprevedibile e può crearsi spazi che gli altri non possono capire. Il suo futuro dipende solo da lui e non da me. Quando lo cambio lui non si arrabbia, è un calciatore che ha grande accelerazione ma ha bisogno di tempo per recuperare. Quando capisco che non ne ha più sono obbligato a toglierlo. Io lo alleno ma dipende dalle sue ambizioni e dalla cattiveria. Io vicino al Milan? D’estate ci sono tante chiacchiere, ringrazio Galliani per la stima che è reciproca, poi succedono tante cose".



Le parole di Muriel - Felice per il risultato e per il gol decisivo realizzato anche Luis Muriel, che poco dopo il fischio finale ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento perché abbiamo sempre fatto il nostro, mancava solo il risultato perché anche quando la vittoria non arrivava le prestazioni c’erano. Ora vogliamo fare più punti possibili anche in trasferta e non solo a Marassi. L’allenatore ci chiede tanto, ci chiede di spingere sempre ma io corro senza problemi e poi ho un compagno di reparto bravissimo come Quagliarella e mi ha detto di tirare il rigore, per questo lo ringrazio. Fabio si merita tanto ma sta raccogliendo meno di quello che merita in questo momento. Dobbiamo continuare così. Donnarumma? Sembra grandissimo quando si è sul dischetto ma da un po’ mi sto allenando a tirare i rigori e lui si è buttato prima così ho cambiato tirando dall’altra parte. Sto lavorando e voglio continuare così".