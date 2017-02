Zielinski-Giaccherini, il Napoli piega il Genoa

NAPOLI-GENOA 2-0

50' Zielinski, 68' Giaccherini

Cronaca e tabellino del match

Bastano Zielinski e Giaccherini. A pochi giorni dalla sfida più attesa, contro il Real per l’andata degli Ottavi di Champions, il Napoli piega 2-0 il Genoa, allunga a tredici partite la striscia di risultati utili consecutivi, e contro-sorpassa momentaneamente la Roma al secondo posto. Dopo un primo tempo non semplice in cui non era riuscita a mostrare la solita fluidità di manovra, con un’accelerazione nei primi minuti della ripresa, Hamsik e compagni hanno sbloccato la gara ottenendo altri tre punti importantissimi. Se Juve e Roma non mollano, vincere sempre non può che essere la risposta. Acquisiti questi tre punti, arriva la sfida che i tifosi napoletani aspettano da troppo tempo. Mercoledì 15, la partita al Bernabeu contro Cristiano Ronaldo e compagni. Con Maradona al proprio fianco. Zidane è avvisato, questo Napoli arriva alla sfida con grande slancio ed entusiasmo.