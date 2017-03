E poi c'è il Gaglia: gol e polenta per Cattelan

Alessandro Cattelan ha un futuro da mago. Nella puntata di giovedì 2 marzo di "E poi c’è Cattelan", il late show di Sky Uno, aveva previsto il primo gol in Serie A di Roberto Gagliardini. In uno sketch irresistibile, diventato virale in Rete, l’ex centrocampista dell’Atalanta segnava una rete a Benji Price, e festeggiava con una delle tre esultanze proposte dal programma: mescolare la polenta. E' stata solo una prova generale. Tre giorni dopo, dopo aver segnato il quinto gol dell’Inter nella trasferta di Cagliari, Gagliardini l’ha riproposta davanti alle telecamere. Cucchiaione in senso figurato, e gesto inconfondibile…