Dove vedere Bologna-Atalanta

La partita Bologna-Atalanta, valida per la 19^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 7 gennaio alle ore 18.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Massimo Gobbi. Inviati Francesco Cosatti e Massimiliano Nebuloni. Dalle 17.30 e dalle 20.45 appuntamento con Speciale Campo Aperto Serie A, con Leo Di Bello, Federico Zancan, Paolo Ciarravano e Luca Tommasini. Dalle 20 e dalle 22.40 ecco Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini.

I numeri di Bologna e Atalanta

Il Bologna è l'avversario contro cui l'Atalanta ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 39 su 108 confronti, completano 40 successi rossoblù e 29 pareggi. Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide contro l'Atalanta in campionato (3V, 1N) - anche se ha perso quella più recente (0-2 al Gewiss Stadium lo scorso 13 aprile) - dopo che i rossoblù avevano ottenuto un solo successo nelle precedenti 14 gare contro la Dea in Serie A (2N, 11P). Dopo l'1-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in campionato tra Bologna e Atalanta del 28 settembre 2024, le due formazioni potrebbero pareggiare due partite di fila in casa dei felsinei solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 1989 e il 1990 (tre in quel caso). Dopo una striscia di imbattibilità durata nove gare (6V, 3N), il Bologna è rimasto senza successi nelle ultime cinque (2N, 3P); in una singola stagione i rossoblù non hanno una serie di gare senza successi più lunga da aprile-maggio 2023, con Thiago Motta in panchina (sei). Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1N, 2P), dopo che nelle prime cinque partite interne di questo campionato aveva ottenuto quattro successi e un pareggio. L'Atalanta ha decisamente svoltato con l'arrivo di Raffaele Palladino: la media punti in campionato è passata da 1.18 a match con Juric in panchina (11 giornate) a 1.71 con l'attuale tecnico (7 giornate), la percentuale di vittorie si è alzata da 18.2% a 57.1%.

Dopo il successo nell'ultima trasferta (1-0 vs Genoa), l'Atalanta potrebbe vincere due gare esterne di fila per la prima volta in questo campionato.