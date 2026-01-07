La partita Torino-Udinese, valida per la 19^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN 2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Torino e Udinese

Il Torino ha perso solo una delle ultime nove sfide disputate contro l'Udinese in Serie A (6V, 2N): 0-2 il 6 febbraio 2022 in Friuli; mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime cinque, inclusa la più recente. L'Udinese è rimasta senza segnare nell'ultima partita contro il Torino (2-0, 23 aprile 2025) e non resta per due match di fila senza trovare la rete contro i granata in Serie A dal periodo tra dicembre 2013 e ottobre 2014 (tre in quel caso). Il Torino ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P), segnando più del doppio delle reti dei friulani nel periodo (12-5) e registrando cinque clean sheet. Il Torino ha perso quattro delle nove gare casalinghe (inclusa la più recente, 1-2 contro il Cagliari) in questo campionato (3V, 2N), le stesse sconfitte che nella scorsa stagione in Serie A aveva incassato nelle prime 17 partite interne (6V, 7N, 4P). Dopo la sconfitta contro il Como, l'Udinese potrebbe perdere i primi due match di campionato di un singolo anno solare per la prima volta dal 2022. L'Udinese (6V, 4N, 8P - 22 punti) potrebbe collezionare almeno 25 punti nel girone d'andata in Serie A per la seconda stagione consecutiva (7V, 4N, 8P - 25 punti nel 2024/25), dopo che aveva raggiunto questa soglia al termine della prima metà del campionato solo in una delle precedenti sei edizioni del torneo (28 punti nelle prime 19 gare del 2022/23). L'Udinese ha perso quattro delle ultime cinque trasferte giocate in Serie A (1V): il doppio delle sconfitte registrate nello stesso numero di gare esterne precedentemente disputate dai friulani nel torneo (2V, 1N). Il Torino ha vinto in tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P) e le tre vittorie sono arrivate senza subire gol.