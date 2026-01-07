Tornato al gol a Lecce dopo oltre due mesi, l'attaccante giallorosso ha rimediato una lesione muscolare di lieve entità (primo grado) alla coscia sinistra e sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico della Roma. Previsto uno stop di almeno due settimane

LECCE-ROMA 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE