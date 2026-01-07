Roma, infortunio Dovbyk: lesione di primo grado alla coscia sinistra, out almeno 15 giorniROMA
Tornato al gol a Lecce dopo oltre due mesi, l'attaccante giallorosso ha rimediato una lesione muscolare di lieve entità (primo grado) alla coscia sinistra e sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico della Roma. Previsto uno stop di almeno due settimane
La Roma perde Artem Dovbyk. Nuovo stop in stagione per l'attaccante ucraino, già rimasto ai box a fine 2025 per uno stiramento alla coscia. Appena tornato al gol contro il Lecce, rete che ha spezzato una pausa che durava da oltre due mesi, Dovbyk sarà costretto a fermarsi almeno due settimane a causa di una lesione di lieve entità (primo grado) alla coscia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico giallorosso.