Roma, infortunio Dovbyk: lesione di primo grado alla coscia sinistra, out almeno 15 giorni

ROMA

Tornato al gol a Lecce dopo oltre due mesi, l'attaccante giallorosso ha rimediato una lesione muscolare di lieve entità (primo grado) alla coscia sinistra e sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico della Roma. Previsto uno stop di almeno due settimane

LECCE-ROMA 0-2: HIGHLIGHTS - PAGELLE

La Roma perde Artem Dovbyk. Nuovo stop in stagione per l'attaccante ucraino, già rimasto ai box a fine 2025 per uno stiramento alla coscia. Appena tornato al gol contro il Lecce, rete che ha spezzato una pausa che durava da oltre due mesi, Dovbyk sarà costretto a fermarsi almeno due settimane a causa di una lesione di lieve entità (primo grado) alla coscia sinistra. Il giocatore sarà valutato giorno per giorno dallo staff medico giallorosso.

Roma, attesa per vertice fra Gasperini e la proprietà

