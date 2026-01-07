La partita Parma-Inter della 19^ giornata di Serie A, si gioca mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La partita Parma-Inter, valida per la 19^ giornata di Serie A sarà trasmessa mercoledì 7 gennaio alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Aldo Serena. Inviati Matteo Barzaghi e Andrea Paventi. Dalle 17.30 e dalle 20.45 appuntamento con Speciale Campo Aperto Serie A , con Leo Di Bello, Federico Zancan, Paolo Ciarravano e Luca Tommasini. Dalle 20 e dalle 22.40 spazio a Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo e Marco Bucciantini.

I numeri di Parma e Inter

L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Parma in campionato (4V, 3N) e non ha mai registrato otto match di fila senza sconfitta contro i ducali in Serie A. L'ultimo successo degli emiliani contro i nerazzurri nel torneo risale al 15 settembre 2018 (1-0 al Meazza, con il primo gol dell'ex Federico Dimarco in Serie A).

Dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 5 aprile, Parma e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005 (2-2 in entrambe le gare in quel caso). Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 tra Parma e Inter in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei lombardi. Dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro il Sassuolo, il Parma potrebbe ottenere tre risultati utili consecutivi in Serie A per la prima volta con Carlos Cuesta in panchina; l'ultima occasione in cui i gialloblù avevano registrato una serie più lunga di match senza sconfitte in massima serie risale al periodo tra marzo e aprile scorsi, con in panchina proprio Cristian Chivu (1V, 6N). Dopo il successo nell'ultima gara casalinga (1-0 vs Fiorentina), il Parma potrebbe ottenere due successi interni di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 contro Lecce e Udinese sotto la guida di Roberto D'Aversa. L'Inter ha vinto sei delle otto trasferte di questo campionato (2P) e per la quinta volta nella sua storia potrebbe ottenere almeno sette successi nelle prime nove gare fuori casa stagionali in Serie A.