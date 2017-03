Manita dell'Inter, Cagliari affonda al Sant'Elia

CAGLIARI-INTER 1-5

34' e 47' Perisic (I), 39' Banega (I), 42' Borriello (C), 67' rig. Icardi (I), 88' Gagliardini (I)



L'Inter c'è: la squadra di Pioli nella trasferta della 27^ giornata era chiamata a rispondere al Milan (tris al Chievo nel posticipo del sabato) e così è stato. Rispetto all'ultima partita, la sconfitta interna contro la Roma, i nerazzurri ritrovano Banega alle spalle di Icardi e questa è una delle mosse decisive del match. Proprio il centrocampista argentino, infatti, si rivela uomo chiave insieme a Perisic, autore di una doppietta. Sul fronte opposto non basta il 12esimo gol di Borriello, dopo i tre punti conquistati contro il Crotone il Cagliari conferma i propri limiti difensivi (i sardi non riescono a mantenere inviolata la propria porta da ormai 22 giornate). Le buone notizie per l'Inter arrivano anche con il ritrovato gol in trasferta di Icardi (non segnava dal 2-0 contro l'Empoli della quinta giornata) e dalla prima rete in Serie A in nerazzurro di Gagliardini.