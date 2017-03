Juve, basta Cuadrado: 1-0 alla Samp. E Allegri...

SAMPDORIA-JUVENTUS 0-1

7' Cuadrado

Basta Cuadrado. Grazie al secondo gol stagionale del colombiano, la Juve piega 1-0 la Sampdoria nella difficile sfida di Marassi e tiene il solito ritmo in testa alla classifica: quello dei tre punti. Nella gara in cui Allegri perde Dybala per infortunio, costretto a uscire al 26’ per un problema alla coscia sinistra, i bianconeri volano a 73 punti in classifica dopo 29 giornate. I ragazzi di Allegri legittimano la gara soprattutto grazie a un buon primo tempo, in cui sono andati vicini al raddoppio almeno in altre tre occasioni. Nella ripresa, però, l’intensità della Juve è scesa, ed è salita quella dei blucerchiati, vicini al gol del pareggio con Quagliarella e Schick. E’ mancata, probabilmente, l’imprevedibilità nella manovra garantita proprio da Dybala. Dopo l’uscita dal campo della Joya, lo spostamento in posizione centrale di Mandzukic, con Pjaca a sinistra e Cuadrado a destra, la Juve non è riuscita più a pungere come prima. Il dato Opta che più sorprende è nei tiri del secondo tempo verso la porta avversaria: in 45', i bianconeri non ne hanno fatto nemmeno uno. Non accadeva dalla gara di Firenze del marzo 2014 contro la Fiorentina.