Juve, problema muscolare per Dybala

Dybala tiene in apprensione la Juve. La Joya bianconera ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a Marassi al 26’ del primo tempo di Sampdoria-Juventus. Fermato da un problema alla coscia sinistra, al suo posto Massimiliano Allegri ha lanciato in campo Pjaca.



La smorfia sul volto dell’attaccante bianconero non lascia intravedere nulla di buono, soprattutto in vista dei prossimi impegni di campionato, ma per fortuna Allegri può contare sullo stop della Serie A. Dopo la sosta, i bianconeri saranno impegnati nella difficile sfida al San Paolo contro il Napoli. Nelle prossime ore Paulo sarà sottoposto a esami clinici per stabilire esattamente le sue condizioni fisiche in vista del rush finale della stagione.