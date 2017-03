Juve, Dybala solo contrattura. Resta in Argentina

Una buona notizia per Paulo Dybala e i tifosi della Juventus: si tratta di una contrattura ai flessori della coscia sinistra. La Joya è uscito sorridente dopo i controlli e dopo che stamattina si è allenato a parte nel ritiro della nazionale argentina. Segno che il problema accusato durante Sampdoria-Juventus, non era poi così grave come in un primo momento si temeva.

Segnali positivi - Questo vuol dire che l'attaccante potrebbe recuperare per la partita del 28 marzo contro la Bolivia, valido per la qualificazione ai Mondiali 2018. Sicuro assente, invece, della prima partita che l'Argentina giocherà, quela cruciale contro il Cile. L'Albiceleste è quinta in classifica a un punto proprio dai campioni del Sudamerica. La diretta giovedì notte alle 24.30 su Sky Supercalcio.