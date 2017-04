Mertens: "Sono un nove. A Napoli calcio pazzesco"

"Napoli? Come in Argentina"



Il belga ha raccontato come vive il calcio a Napoli: “Pazzesco come qui sentono il calcio, per vedere qualcosa del genere forse bisogna andare in Argentina. Qui tutti mangiano, dormono e vivono per il calcio. Dove vivo io, c'è una vecchia signora: penso che abbia 85-90 anni. Questa mattina sono uscito e lei ha commentato come ho giocato. È pazzesco, è davvero pazzesco. E questo è qualcosa che, di sicuro, si sta andando a perdere”. E ancora: “Mi piace vivere come un una persona del posto, quando sei da qualche parte devi cercare di prendere la cultura di quel luogo e cercare di adattarti. La gente mi fa sentire bene qui, quindi cerco di vivere come loro”. Olanda altro mondo: “Quando vivevo in Olanda vedevo un sacco di televisione, guardavo Netflix per tutto il tempo. Lì si mangia alle 6, alle 7, e si finisce alle 8, poi si va a letto. Questo è quello che ho fatto in Olanda. Ma qui a Napoli non è cosi. Torno a casa alle 7:30 e andiamo mangiare fuori o in casa, alle 8:30-9 e poi si finisce alle 11, 11: 30, perché è più importante di altre cose. Poi, dopo cena, si va a letto, o si va a leggere un libro. È diverso, non lo so, penso che mi piaccia più vivere questo modo".

Vita privata e infanzia

Mertens ha poi raccontato del suo rapporto con i cani: "“Un cane ti ama per quello sei, non sa se sei un calciatore o meno. A volte la gente ti tratta bene perché sei un calciatore o perché sei famoso, ma un cane non sa queste cose. E forse questo che mi piace tanto di loro. Che cane sarei? Uno di strada". Sull'infanzia: "Non avevo davvero alcun idolo nel calcio perché ero sempre fuori. A casa dei miei genitori, la televisione non la vedevo mai. Forse per la Coppa del Mondo, o qualcosa del genere. Mio padre ha fatto un campo vicino a casa nostra per noi per giocarci”, ha concluso.