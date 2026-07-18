Il terzino turco ha rilasciato ai canali ufficiali del club le sue prime parole da giocatore della Juventus: "Cercherò di dare il mio contributo e offrire le prestazioni che i tifosi si aspettano". Su Spalletti ha poi rivelato: "Ho già parlato con lui, è un grande professionista. Anche i miei amici che lo hanno avuto hanno detto che è eccezionale". Infine sul connazionale Yildiz: "Lui è il futuro della Juventus"

Prime parole da nuovo giocatore della Juventus per Zeki Celik. "Innanzitutto, sono davvero contento di essere qui ed entusiasta di come sia andata la trattativa. Cercherò di dare il mio contributo al club e di offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano", ha esordito il turco in un'intervista ai canali ufficiali del club. Un'operazione andata a buon fine grazie a un vero e proprio blitz dei bianconeri, che hanno sorpassato la Roma consegnando a Spalletti un nuovo terzino. "Ho già avuto modo di conoscere l'allenatore. Spalletti mi ha spiegato come intende giocare, è sicuramente un grande allenatore che ha vinto tanto in Italia. Anche i miei amici che lo hanno avuto mi hanno detto che è eccezionale, un professionista che dà molto ai giocatori. Per questo credo che farò bene con lui", ha dichiarato Celik.