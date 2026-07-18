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Lichtsteiner: "Spalletti riporterà la Juve in Champions. Pirlo Ct? Lo vedrei bene"

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Dopo il pareggio per 0-0 contro la Juve, l'allenatore del Basilea ed ex bianconero Stephan Lichsteiner ha detto: "Non posso valutare o dare consigli a Spalletti, che è più che capace. Sono sicuro possa mettere tutto a posto e riprendersi la Champions. Io allenatore bianconero? Ora c'è Luciano, è uno dei più forti in giro. Fate bene a dare fiducia a lui". In chiusura: "Pirlo Ct Italia? Lo vedrei bene. Visto i nomi che circolano sono sicuro che l'Italia tornerà grande"

BASILEA-JUVE, LE PAROLE DI SPALLETTI

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