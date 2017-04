Napoli, Sarri: "Scudetto? Ecco cosa ci manca"

Sarri su Insigne: "Vorrei diventasse una bandiera"

L’allenatore azzurro ha analizzato il 3-0: “Oggi il canovaccio della gara è stato molto simile alle partite giocate in casa. Abbiamo avuto la partita in mano, ci aspettavano bassi e cercavano di ripartire. In questa gara parecchie azioni in velocità sono state di grande livello, casa che si può fare bene con questi giocatori. Nell’arco abbiamo comunque qualche altra freccia, come per esempio Milik, che può essere una della sorprese del prossimo anno. Ci darebbe una caratteristica diversa. Così come Pavoletti, che credo sia molto più forte di quello che ha fatto vedere finora. Aveva bisogno di giocare, ma noi avevamo bisogno di fare punti. Anche per colpa nostra non ha trovato condizione”. Su Insigne, autore di una doppietta: “Lui o Dybala? Mi tengo Lorenzo, anche perchè Dybala non l’ho visto giocare contro il Chievo. Me lo tengo anche perchè Insigne è napoletano: è un talento straordinario, in questo momento uno dei più vivi e brillanti del calcio italiano. Mi piacerebbe moltissimo che un ragazzo napoletano diventasse una bandiera del Napoli, il calcio ha bisogno di queste storie romantiche e di sentimento. Io una bandiera per il Napoli? L’allenatore è come il pesce, si sa, dopo un po’ puzza…”.