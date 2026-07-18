"Ci tengo a ringraziare Sarri per le parole che ha speso per me". Parole di Raspadori in conferenza dopo l'amichevole contro l'U23. Nuovo ruolo per l'attaccante, impiegato sull'esterno a sinistra. "So che posso farlo e, per le richieste che Sarri fa, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità", ha spiegato Raspadori che poi ha affrontato anche il tema Nazionale. "Il pensiero c'è e fare una stagione da protagonista giocando con continuità è un obiettivo nella mia testa"

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