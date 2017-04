Poker al Palermo, al Milan riesce l'Euro-sorpasso

Dominio rossonero

Al 6’, Suso segna l’1-0: perla di sinistro su calcio di punizione e palla che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Per lo spagnolo è il 7° centro stagionale in campionato. Parte del merito è di Deulofeu che, in contropiede, subisce il fallo poco fuori dall’area di rigore. Il Milan continua ad attaccare e, al 19’ Suso si trasforma in assistman e serve Pasalic a due passi da Fulignati. Nonostante la respinta, il portiere non può fare niente sulla ribattuta del centrocampista rossonero che firma così il 2-0. Per il croato è la quarta rete in questo campionato, la seconda a San Siro. Bacca ha l’occasione per il 3-0 al 25’ ma, a tu per tu con Fulignati, non riesce a inquadrare la porta e calcia fuori. L’attaccante colombiano si fa perdonare dodici minuti dopo: Calabria crossa in area di rigore e Bacca segna di testa: è il 14° gol in stagione per il numero 70 rossonero (13 in Serie A e 1 in Coppa Italia). In campo c'è solo il Milan e al 70' Deulofeu firma il 4-0 definitivo.

Suso: l'uomo simbolo

Suso è sempre più l’uomo simbolo del Milan: prima della partita di Palermo, quando è stato a disposizione, le ha giocate tutte, coppe comprese (30 su 30, per poi saltare per infortunio le ultime tre). E i risultati lo dimostrano: il Milan con Suso aveva una media punti a partita di 1,85. Senza lo spagnolo, crolla a 1,33. Di nuovo in campo con il Palermo, Suso ha firmato il gol che ha sbloccato la partita e ha servito l'assist del 2-0.