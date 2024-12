Doppio infortunio in casa Lazio: Baroni perde in un colpo solo Pedro (lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra) e Noslin (trauma contusivo distorsivo di media entità a carico della caviglia destra): entrambi saranno out contro l'Atalanta, ma se l'ex Verona dovrebbe recuperare per il derby del 5 gennaio lo spagnolo è a forte rischio anche per la sfida alla Roma di Ranieri

Lesione di basso grado alla coscia destra per Pedro, trauma contusivo-distorsivo per Noslin. Questo l'esito degli esami a cui si sono sottoposti i due attaccanti della Lazio dopo i rispettivi problemi accusati a Lecce. Entrambi sono out per il big match con l'Atalanta del 28 dicembre. L'olandese dovrebbe recuperare per il derby del 5 gennaio, mentre lo spagnolo è a forte rischio anche per la sfida contro la Roma.