Le parole del presidente dell'Inter a Sky prima della partita contro il Como: "Le dichiarazioni di Cardinale sono fuori luogo e poco rispettose per la nostra storia. Abbiamo vinto Scudetto, Supercoppa, e abbiamo ridotto il passivo del bilancio. Poi siamo a Natale e non deve mancare l’ironia: siamo l’unica squadra di Milano con due stelle!" INTER-COMO LIVE

Beppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha parlato a Sky prima della partita tra Inter e Como. "Non immaginavo così tante squadre in alto. È il bello del nostro campionato, il più competitivo in Europa. Siamo in una fase interlocutoria: più avanti le posizioni si delineeranno meglio, oggi sicuramente tante squadre sono ravvicinate".

"Siamo l’unica squadra di Milano con due stelle" Poi, la replica a Cardinale che ha detto 'l'Inter ha vinto scudetto e poi è andata in bancarotta'. "Le parole di Cardinale? Non avrei voluto parlarne. Sono affermazioni fuoriluogo, inopportune, poco rispettose del prestigio e dell’immagine del nostro club. Cardinale ha fatto un po’ di confusione: è vero che negli anni passati il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà finanziaria ed economica. È stato subito affiancato da OakTree, oggi proprietario del nostro club. Abbiamo tracciato le linee guida e rammento che la gestione dell’Inter è cosa talmente diversa. Rispondiamo al fair play finanziario, alle licenze nazionali che sono molto rigide nel rispetto dei criteri economico-finanziari. Siamo passati da una perdita di 246 milioni a 46 milioni lo scorso anno in cui abbiamo vinto scudetto, supercoppa e visto che siamo a Natale mettiamo un po’ di ironia… abbiamo aggiunto la seconda stella. Siamo l’unica squadra di Milano che ce l’ha…".