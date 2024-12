Inzaghi: "Thuram ha qualità, Lautaro stia sereno"

E' soddisfatto Simone Inzaghi per il successo sul Como al termine di una gara non semplice: "Complimenti al Como perché è venuto a fare una gara propositiva ma ha trovato un'Inter concentrata e che ha concesso poco - dice - Non siamo stati i soliti, abbiamo fatto qualche errore tecnico, il campo ci ha un po' penalizzato ma abbiamo fatto una gara matura e sapevamo che nel secondo tempo, cambiando passo, avremmo potuto vincere la gara". In assenza dei gol di Lautaro, Thuram è sempre più trascinatore: "Ha lavorato bene con i suoi compagni e a tutto lo staff, si allena bene, si è adattato ai nostri principi e continua a migliorare e non deve fermarsi, ci sta aiutando tanto, è un giocatore di qualità". Come si spiegano i pochi minuti di Frattesi? "Nell'Inter c'è concorrenza ma sta lavorando bene, giovedì lui e Zielinski hanno fatto 90', poi bisogna fare delle scelte per il bene dell'Inter, anche oggi per pochi minuti ha fatto ciò che doveva. Bisogna continuare in questa direzione, stiamo giocando tanto e dobbiamo contiuare in questo modo".