Cessione Milan, le news sul closing LIVE

Milan tra derby e questione societaria. Se però per il match contro l'Inter della 32esima giornata di Serie A bisogna aspettare le 12.30 di sabato (in diretta su Sky Calcio 1 e Sky Sport 1 HD), quando scatterà il fischio d'inizio a San Siro, la partita sulla cessione del club si gioca oggi. E' arrivato, infatti, il giorno decisivo: la proprietà del Milan passerà dalla Fininvest di Silvio Berlusconi alla società veicolo lussemburghese Rossoneri Sport Investment Lux, del cinese Li Yonghong. Se tutto dovesse proseguire nel migliore dei modi, domani mattina dovrebbe esserci la conferenza di presentazione dei nuovi vertici rossoneri, subito dopo l'assemblea degli azionisti e il primo Consiglio d'Amministrazione con protagonista la nuova Governance.

La riunione decisiva



Un folto gruppo di giornalisti, fotografi e operatori tv ha atteso davanti allo studio legale nel cuore di Milano, sede della riunione decisiva per il closing. Gli avvocati delle due parti sono al lavoro negli uffici dello studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Arrivati l'ad designato della nuova proprietà Marco Fassone, il braccio destro di Li Yonghong David Han Li e Adriano Galliani.

Li Yonghong è atterrato ieri insieme alla moglie a Malpensa intorno alle 7.14. Nell'arco della mattinata ha ricevuto la visita di circa quattro ore di David Han Li nell'albergo dove alloggia, l'Armani Hotel. Nel pomeriggio ha partecipato in gran segreto alle riunioni tecniche con lo studio legale Gattai-Minoli-Agostinelli (che ha seguito l'operazione del prestito ponte da 303 milioni di euro garantito dall'hedge fund statunitense Elliott Management, necessario a Li per concludere l'operazione). Prima con Han Li, poi con Marco Fassone.

La conferenza di Montella

L'allenatore del Milan ha anticipato la conferenza stampa alle ore 16 di oggi, all'antivigilia del derby. Una decisione presa proprio per non far accavallare le sue parole alle operazioni relative al passaggio di proprietà di venerdì.