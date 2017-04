Derby di Milano: tutti i numeri

Precedenti: regna l'equilibrio

Se fuori dal campo lo spettacolo è - visti anche i numeri imponenti - assicurato, dentro lo sarà almeno altrettanto. In palio, infatti, per Inter e Milan c’è un posto in Europa: a entrambe serve una vittoria per avvicinarsi o recuperare il gap con Atalanta e Lazio, a oggi le due squadre che parteciperebbero alla prossima Europa League. Tornando alle statistiche, in campionato i nerazzurri comandano con 61 vittorie, mentre i rossoneri ne hanno totalizzate 51; 53, invece, i pareggi. Un notevole equilibrio, rispecchiato anche dai risultati degli ultimi otto derby: due i successi del Milan, (l’ultimo il 31 gennaio 2016), due le vittorie nerazzurre (la più recente l’1-0 del settembre 2015) e quattro i pareggi totali, tra i quali è presente anche quello del girone di andata della Serie A in corso (2-2, doppietta di Suso e rimonta nerazzurra con Candreva e Perisic).

Pioli vs Montella

Sarà il secondo derby della Madonnina tra Stefano Pioli e Vincenzo Montella, con il primo si giocherà proprio contro i rossoneri una grande fetta del suo futuro. L’Inter arriva in fatti da tre gare senza vittoria e rischia, così facendo, di perdere il treno europeo e gettare al vento il tentativo di rimonta iniziato cinque mesi. Il Milan, dal canto suo, continua la sua marcia silenziosa e sogna un posto tra le grandi del campionato, cammino solo ipotizzabile a inizio stagione. In questa Serie A il gruppo rossonero è quello con l'età media più bassa (25 anni e 249 giorni), quello nerazzurro ha invece la quarta più alta (27 anni e 309 giorni). Il derby di Milano sarà anche Icardi contro Bacca: nessun giocatore ha partecipato a più reti in questo torneo dell’argentino (28, 20 gol più otto assist), mentre il colombiano, tra i marcatori in doppia cifra nel campionato, è quello con la miglior percentuale realizzativa (32%).