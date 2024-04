Gli ultimi dieci giorni sono stati i più difficili della sua gestione? E Leao sarà capitano con la Juve?

"In questi quasi cinque anni ci sono stati momenti molto negativi, come questo. È anche il più vicino e quindi, per me, è anche il più doloroso. Darei tutto quello che ho per cambiare i risultati dei derby, ma non si può fare. Io per primo so che fa parte del mio lavoro. Leao? Sarà capitano. La sta vivendo come tutti noi, per tutti è stato un dolore forte perdere il derby. Non ci resta che reagire".