Il calendario della 34^ giornata di Serie A

Su Sky e in streaming su NOW, in campo la Serie A, con 3 partite per ogni turno in co-esclusiva, per un totale di 114 match a stagione: da venerdì 26 a lunedì 29 aprile, appuntamento con la trentaquattresima giornata. Venerdì alle 20.45 in campo Frosinone-Salernitana su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sabato alle 20.45 tocca a Lazio-Hellas Verona, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre la domenica alle 18 va in scena Napoli-Roma, su Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.