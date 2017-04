Appena otto presenze e un gol in questa stagione: Gabriel Barbosa non ha avuto l’impatto sperato con l’Inter e con la Serie A. Ora il brasiliano, pagato quasi 30 milioni in estate dai nerazzurri, a stagione quasi conclusa è chiamato a ragionare sul suo futuro, che, a quanto riferisce il suo agente, ha i contorni piuttosto chiari: “Se non avrà la possibilità di giocare verrà prestato”, ha raccontato a Fox Sports Brasil. Una nuova avventura potrebbe essere alle porte, dunque, per Gabigol: "Sono tornato ieri da Milano - ha detto Wagner Ribeiro - dove ho parlato con i dirigenti dell'Inter. Risolveremo la questione: se non giocherà, o meglio, se non avrà la possibilità di giocare in futuro, non necessariamente da titolare, allora lo manderemo in prestito in un club europeo". Per ora è comunque esclusa la possibilità di un suo ritorno al Brasile (prima di arrivare all’Inter giocava nel Santos): "No, non tornerà in patria", ha escluso il suo agente.