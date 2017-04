Il capitano della Roma, Francesco Totti, nel pomeriggio si è dedicato completamente ai tifosi, rispondendo alle loro curiosità, calcio escluse, con l'hashtag #AskTottiSport. Dalla passione già nota per il tennis al desiderio di provare una vettura di F1, il numero 10 giallorosso ha rivelato l'interesse per tanti altri sport oltre a quello per cui ha dedicato tutta la vita. E per dimostrarlo ha accettato la sfida di Ivan Zaytsev che ha sfidato Totti a un doppio di beach volley. Chi giocherà in coppia con il capitano? Ovviamente la moglie, Ilary Blasi.