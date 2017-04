Gasperini sul pareggio con la Juve

"È stata una bella serata per noi, abbiamo giocato con volontà e anche con qualità; abbiamo fatto una partita importante contro una squadra fortissima e usciamo da questa gara con un solo punto che però è veramente pesante ai fini della classifica, forse non è determinante però queste sono partite che rimangono e che danno forza all'intero gruppo. Avevo chiesto ai tre difensori di accorciare su Dybala e devo dire che tutti hanno fatto una grande partita perché se si lascia spazio agli attaccanti della Juve si è visto di che cosa sono capaci là davanti. Gomez è straordinario, ha raggiunto una maturità top, giocava relegato sulla fascia e adesso gioca ovunque, ha qualità tecniche di un giocatore di grandissimo livello. Il calo della ripresa è dovuto al fatto che la Juventus ha alzato il ritmo e questo ci ha creato alcuni problemi, ogni volta che abbiamo potuto abbiamo risposto ma siamo calati un po' nelle riproposizioni, abbiamo cercato di ripartire per essere pericolosi ma è chiaro che non potevamo giocare 90 minuti come avevamo fatto nel primo tempo, averlo fatto già per 70 minuti è un ottimo risultato e un grande merito per noi". E ancora: "Sapevo di avere dei giovani forti e importanti, è proprio per questo che ho scelto questo progetto. Futuro? Non voglio parlare di rinnovo adesso, voglio raggiungere l' Europa League e poi - vi dico la verità - non penso ancora ai sogni che ci possono attendere". Gasperini's dream.