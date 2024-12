Il difensore è stato sostituito al 35' di Torino-Bologna, dopo aver lamentato un fastidio al costato, accusando difficoltà respiratorie. Totalmente cosciente, è stato portato in ospedale per accertamenti. Nei giorni precedenti aveva subito un'influenza

È durata poco più di mezz'ora la partita di Sebastian Walukiewicz contro il Bologna. Il difensore del Torino, infatti, è stato sostituito dopo aver lamentato un fastidio al costato, accusando difficoltà respiratorie. Nessun colpo al torace per il polacco, che aveva subito un attacco influenzale con febbre negli ultimi giorni ma che era rientrato comunque in tempo per scendere in campo da titolare nel match della 17^ giornata. Totalmente cosciente, il giocatore è stato portato in ospedale per accertamenti.