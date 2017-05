Contro l’Inter un altro grande successo per il Sassuolo, arrivato al sesto risultato utile consecutivo. Decisiva la doppietta di Pietro Iemmello, che condanna i nerazzurri alla sconfitta regalando a Eusebio Di Francesco un’altra bella soddisfazione. E in casa neroverde tiene banco proprio il futuro dell’allenatore, che si sta prendendo del tempo per decidere su quale panchina sedere l’anno prossimo. "E’ una decisione che riguarda solo me ma ho rispetto per la società e ci incontreremo, di sicuro la risposta sul mio futuro arriverà presto": ha più volte dichiarato lo stesso Di Francesco.

"Vogliamo tenere Di Francesco e Berardi"

Certamente, però, la volontà del Sassuolo è quella di non perdere i suoi uomini più importanti. In primis proprio Eusebio Di Francesco e, immediatamente dopo, anche Domenico Berardi. E’ questo l’obiettivo della società neroverde, come dichiarato anche da Giovanni Carnevali: "Noi speriamo che il futuro sia con Di Francesco, per noi è un elemento fondamentale – ha dichiarato a Sky Sport l’amministratore delegato neroverde - Se le nostre strade dovessero separarsi, programmeremo subito la prossima stagione e lavoreremo senza perdere terreno. Berardi? Ho sentito in giro che l'Inter è interessata a lui, ci siamo incontrati anche ieri ma non abbiamo parlato di Domenico. La nostra volontà è quella di tenere Berardi in neroverde".