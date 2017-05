Primo tempo da incubo per la Roma

Le scelte di Spalletti hanno premiato Paredes anziché Nainggolan ed ancora El Shaarawy per Perotti. Maran ha voluto affidarsi all'uomo del momento, Lucas Castro, risultato determinante negli ottimi primi 45' giocati dal Chievo. Giallorossi immediatamente in pressione in avvio, il Chievo ha dapprima controllato e pian piano ha iniziato a pungere in ripartenza. Difesa romanista disattenta in occasione del vantaggio gialloblu: palla che s'impenna in area, nessuno attacca Castro che tutto solo la mette dentro in mezza voléé. Il risultato di svantaggio scuote i giallorossi che aumentano il ritmo in fase di possesso palla e provano a impensierire Sorrentino. El Shaarawy si avventa su un pallone che "passa" tra i centrali veronesi, nemmeno toccato da Dzeko, per dribblare il portiere e depositare in rete il gol del pareggio. Sembra la svolta del match con la Roma di nuovo in partita e pronta a portarsi in avanti. La difesa, tuttavia, resta ancora distratta e subisce il secondo gol grazie ad Inglese "mollato" in area da Manolas e abile a indirizzare il colpo di testa in rete. Gli uomini di Spalletti sono costretti a ricominciare, Salah prima impegna Sorrentino con un colpo di testa da posizione ravvicinata, e sull'azione successiva, imbeccato da Strootman calcia in diagonale, aiutato da una piccola deviazione, segna la rete del pari.