Maran: "Totti è una bandiera"

"Totti e Pellissier? Sono due campioni, anzi di più, due bandiere. Hanno rappresentato e rappresentano, per le proprie società qualcosa di straordinario in questo calcio che stiamo vivendo. Negli ultimi anni trovare situazioni simili, giocatori con questo attaccamento alla società e alla propria città è difficile trovarli. Credo che loro debbano restare un esempio per tutti quanti", l’ennesimo elogio a Francesco Totti arriva da Rolando Maran. Dopo aver affrontato la formazione giallorossa, l’allenatore del Chievo ha parlato così della vicenda Totti: "In ogni situazione e momento ha rappresentato la società e l'ha rappresentata nel modo migliore. Non mi soffermerei su un episodio perché lui è una bandiera e l’ha dimostrato e lo sta continuando a dimostrare", ha concluso Maran.

Spalletti: "Totti è una leggenda, ma io penso a vincere"

Luciano Spalletti ha risposto così a una domanda su Francesco Totti alla vigilia della sfida di campionato tra Chievo Verona e Roma (vinta per 5-3 dalla formazione giallorossa): "Lui è il simbolo della nostra squadra, è una leggenda. In qualsiasi modo si voglia vedere la Roma si trova Totti. Io lo devo trattare però come uno normale e devo fare delle scelte che a volte lo hanno penalizzato. Questo mi dispiace. Io devo pensare però a vincere e per questo devo ragionare sulla gestione di Francesco", le parole dell’allenatore della Roma.