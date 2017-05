"Prima squadra? Non sono pronto. Penso solo ad allenare i giovani"

Gattuso parla poi del colloquio avuto con Montella. "Stimo molto Vincenzo come allenatore, ho solo da imparare da lui e sarà un orgoglio lavorare insieme. In questi anni mi sono concretato molto sulla fase difensiva e devo migliorare dal punto di vista offensivo. Auguro il meglio a Montella, perchè voglio che questa squadra vinca tutto con Vincenzo. Io voglio solo allenare la Primavera, non ho altro per la testa anche perchè non sono pronto per allenare la prima squadra. Un passo indietro aver accettato la proposta della Primavera? Avevo varie proposte, ma la scelta è stata quella di tornare in un società nuova che mi ha voluto fortemente. Questo non è un passo indietro. Sto già stressando tutti come un martello pneumatico, chi mi conosce sa quanto tenga a fare bene questo lavoro: l'affetto della gente fa piacere, ma le emozioni passano subito, sono proiettato già a ciò che devo fare", ha ammesso Gattuso.