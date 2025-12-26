Offerte Sky
Roma, infortunio per Pellegrini: oggi gli esami. Le news

Serie A

Il centrocampista della Roma si è fatto male durante l'allenamento alla vigilia di Natale. Rischia di saltare Roma-Genoa di lunedì sera

SERIE A, LE NEWS SQUADRA PER SQUADRA

C’è apprensione in casa Roma per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista si è fermato durante l’allenamento del 24 dicembre a Trigoria per un problema muscolare, interrompendo in anticipo la seduta e facendo scattare subito l’allarme nello staff medico giallorosso. Si tratterebbe di problema muscolare al quadricipite destro. Si attendono gli esami strumentali a cui sarà sottoposto il giocatore nelle prossime ore per capire l’entità dell’infortunio. Si teme una lesione che lo costringerebbe a saltare Roma-Genoa, in programma lunedì 29 dicembre allo stadio Olimpico. Su tratta del primo problema muscolare in questa stagione per Lorenzo Pellegrini che invece aveva chiuso anticipatamente in primavera la scorsa per una lesione al retto femorale che aveva richiesto un intervento chirurgico. In caso di assenza, contro il Genoa Gasperini potrebbe arretrare Dybala sulla linea dei trequartisti 

