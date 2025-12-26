De Rossi: "Alla Roma non meritavo l'esonero"

In vista del match di lunedì sera (diretta su Sky Sport alle 20.45), l’allenatore del Genoa ha parlato in un’intervista a Dazn della sua prima da avversario della Roma, tornando sull’esonero: “Non lo meritavo, era molto presto. E sarei tornato ad allenarla dopo. Adesso sarà particolare, sono curioso: ho sempre desiderato che la Roma vincesse e per una settimana dovrò lavorare per farla perdere” ROMA, INFORTUNIO PELLEGRINI: LE NEWS

“Ritrovare la Roma sarà particolare, sono curioso. Ho sempre desiderato tutti i giorni che la Roma vincesse, io per tutta la settimana, non per un giorno, dovrò lavorare per far perdere la Roma, il mio desiderio è stato sempre quello che vincesse”. Così Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, in una lunga intervista con Massimo Ambrosini a Dazn, in vista del match di lunedì (in diretta alle 20.45 su Sky Sport) contro i giallorossi. La prima volta da avversario della sua Roma.

De Rossi: “Non ero pazzo, prevedevo exploit Roma” “Nonostante io stia benissimo, mi dispiace vedere la Roma adesso – ha proseguito De Rossi, parlando del momento attuale della sua ex squadra- La Roma sta avendo un exploit, di cui sono felice, che io immaginavo. Lo avevo predetto. Certi giocatori il primo anno faranno fatica, poi esploderanno il secondo e il terzo anno (i tre anni di contratto famosi) potremo lottare per lo scudetto, continuando a fare mercato così. Non eravamo proprio pazzi a puntare su questo gruppo che per me è molto forte. I presidenti pendevano dalle mie labbra, c’era un rapporto costante e a livello calcistico c’era ampia libertà sulle scelte e c’era rispetto dei ruoli. Poi si sono un po’ incrinate le cose e mi dispiace, io e il mio staff non meritavamo. Non sei mai pronto all’esonero, era molto presto. Non ho mai usato il potere grande che avevo in quella città per proteggere me contro i giocatori o la società. La prendi male perché smetti di vivere quella roba lì che ti piace. Il dolore è stato lo stesso alla Spal come alla Roma. E resta quel senso di incompiutezza, del fammi fare che faremo alla grande”.