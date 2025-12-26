De Rossi: "Alla Roma non meritavo l'esonero, ora col Genoa lavoro per farla perdere"genoa
In vista del match di lunedì sera (diretta su Sky Sport alle 20.45), l’allenatore del Genoa ha parlato in un’intervista a Dazn della sua prima da avversario della Roma, tornando sull’esonero: “Non lo meritavo, era molto presto. E sarei tornato ad allenarla dopo. Adesso sarà particolare, sono curioso: ho sempre desiderato che la Roma vincesse e per una settimana dovrò lavorare per farla perdere”
“Ritrovare la Roma sarà particolare, sono curioso. Ho sempre desiderato tutti i giorni che la Roma vincesse, io per tutta la settimana, non per un giorno, dovrò lavorare per far perdere la Roma, il mio desiderio è stato sempre quello che vincesse”. Così Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, in una lunga intervista con Massimo Ambrosini a Dazn, in vista del match di lunedì (in diretta alle 20.45 su Sky Sport) contro i giallorossi. La prima volta da avversario della sua Roma.
De Rossi: “Non ero pazzo, prevedevo exploit Roma”
“Nonostante io stia benissimo, mi dispiace vedere la Roma adesso – ha proseguito De Rossi, parlando del momento attuale della sua ex squadra- La Roma sta avendo un exploit, di cui sono felice, che io immaginavo. Lo avevo predetto. Certi giocatori il primo anno faranno fatica, poi esploderanno il secondo e il terzo anno (i tre anni di contratto famosi) potremo lottare per lo scudetto, continuando a fare mercato così. Non eravamo proprio pazzi a puntare su questo gruppo che per me è molto forte. I presidenti pendevano dalle mie labbra, c’era un rapporto costante e a livello calcistico c’era ampia libertà sulle scelte e c’era rispetto dei ruoli. Poi si sono un po’ incrinate le cose e mi dispiace, io e il mio staff non meritavamo. Non sei mai pronto all’esonero, era molto presto. Non ho mai usato il potere grande che avevo in quella città per proteggere me contro i giocatori o la società. La prendi male perché smetti di vivere quella roba lì che ti piace. Il dolore è stato lo stesso alla Spal come alla Roma. E resta quel senso di incompiutezza, del fammi fare che faremo alla grande”.
De Rossi: “Sarei tornato alla Roma ma…”
Sull’ipotesi di un ritorno di DDR sulla panchina della Roma, dopo l’esonero, si è detto e scritto molto. E così De Rossi ha parlato di questa ipotesi nell’intervista a Dazn. “Hanno fatto una scelta talmente chiara…. A Roma si parla sempre, il mio nome accostato alla Roma funziona sempre. Ma non credo nemmeno sarebbe stato il passo giusto. Ci sarei tornato, certo, perché credo nella squadra e nei giocatori”. Quindi sulle diverse possibilità di tornare ad allenare, prima del Genoa, che non si sono concretizzate: “Sono gli altri che hanno rifiutato me. Quando ho rifiutato io, ho rifiutato la categoria e situazioni dove non vedevo chiaro. Io nelle prime due esperienze, in maniera diversa, ho avuto problemi con i dirigenti. Ho avuto problemi alla Spal, con i dirigenti, poi con l’amministratore delegato a Roma. Niente di clamoroso ma comunque problemi. Non voglio mettermi in condizioni in cui io possa tornare ad averne. Ci sono i problemi ma non voglio che passi che io ho problemi con i dirigenti”.