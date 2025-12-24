Offerte Sky
'AG4IN, il film del quarto scudetto del Napoli' alle 22.45 su Sky

vigilia speciale

Una vigilia di Natale ancora più speciale con i Campioni d'Italia: alle 22.45 su Sky Sport Uno, c'è "AG4IN - il film del quarto scudetto del Napoli'. Il racconto della cavalcata che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro lo scorso 23 maggio. Il documentario disponibile anche on demand

SKY SPORT INSIDER

Una serata speciale con un appuntamento speciale. Vigilia di Natale 'azzurra' da non perdere su Sky: alle 22.45 c'è "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro torna nuovamente su Sky per far rivivere ai tifosi campani la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club azzurro, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo dello scorso 23 maggio. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno. Disponibile anche on demand.

La programmazione della vigilia di Natale con "AG4IN - il film del quarto scudetto del Napoli"

Mercoledì 24 dicembre 

  • ore 22.45: AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli su Sky Sport Uno. Disponibile anche on demand.

