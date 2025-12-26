Il centrocampista si è raccontato in un'intervista su Dazn: "La Juventus è il miglior club d'Italia e uno tra i migliori al mondo. È un modo di essere, spero di vincere un giorno con questa maglia. Marcus era più forte di me da piccolo, ora penso di essere più forte di lui. Papà Lilian quando vede qualcosa di buono lo dice. Henry mi ha sempre dato consigli, anche Vieira mi ha aiutato molto" JUVENTUS: MCKENNIE A DISPOSIZIONE, OUT CONCEICAO E CABAL

"La Juventus è il miglior club in Italia e tra i migliori al mondo". Così Khephren Thuram, centrocampista bianconero, in un'intervista a Dazn. "Quando sei qui devi mangiare e dormire da Juve, qui non ci si allena come negli altri club. La Juve è un modo di essere, me lo ha fatto capire anche mio papà: mi aveva detto che qui si gioca sempre per vincere. Anche io spero di vincere un giorno con questa maglia". Il francese, poi, parla dei suoi modelli: "Sono Pogba, Vieira, e Yaya Touré. Ho sempre guardato i centrocampisti grandi".

"Da piccolo era più forte di me, ora..." Poi sul rapporto con suo fratello Marcus: "Da piccolo era più forte di me, quando mi batteva piangevo sempre. Ora penso di essere più forte di lui. Juve-Inter 4-3 è stato un bel momento, entrambi abbiamo segnato e alla fine abbiamo vinto. La mia esultanza in cui ho detto 'Io sono Thuram'? Dopo la partita la gente ha detto che Marcus non ha esultato, ma non è vero. L'ho visto, è andato dai tifosi della Juve e ha fatto vedere 'io sono Thuram'. Questo mi ha fatto arrabbiare, era per rispondergli".